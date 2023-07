Los activistas de Futuro Vegetal llenan de pintura roja el megayate de la heredera de Walmart

Publicado hace 21 minutos por el.dani.el a elindependiente.com

Dos activistas de la organización ecologista Futuro Vegetal han rociado pintura contra un megayate para protestar contra la crisis climática. El pasado viernes varios miembros de la organización irrumpieron en las pistas del aeropuerto de Ibiza pintando también un jet privado. En un comunicado, Futuro Vegetal ha explicado que la acción se ha desarrollado este domingo sobre las 09.00 horas y con ella se pone el broche final a la campaña 'Jets and Yachts, the party is over', convocada por Extinction Rebellion Ibiza.