Activistas de EU piden a Biden suspender el embargo a Cuba tras el paso de Ian

Activistas en Estados Unidos hicieron un llamado para que el presidente Joe Biden “levante temporalmente las sanciones” contra Cuba y permita que la isla adquiera los materiales necesarios para la reconstrucción tras el paso del huracán Ian, que dejó graves daños materiales y dos muertos. The People’s Forum, un movimiento con sede en Nueva York, pidió al presidente Biden en un desplegado incluido en la edición dominical de The New York Times que deje de lado las políticas “al menos por seis meses”...