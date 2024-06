Acabo de donar $300k a Trump y esta fue la razón

Publicado hace 16 minutos por Verdaderofalso a voz.us

En 2016 había caído en la trampa de los medios y estaba aterrorizado por Trump. Por eso, doné a la campaña de Hillary Clinton y voté por ella. Para 2020, estaba desilusionado y no voté; no me gustaba ninguna de las opciones. Ahora, en 2024, creo que esta es una de las elecciones más importantes de mi vida, y estoy apoyando a Trump.