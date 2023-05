Absueltos los pastores evangélicos acusados de maltrato homófobo a su hijo

Publicado hace 56 minutos por MiguelDeUnamano a eldiario.es

Los jueces han concluido que no ha quedado acreditado el “modo de producción” de las lesiones que efectivamente sufrió el joven. Al no poder responsabilizar a los padres de las lesiones del hijo, los pastores han quedado absueltos. “La iglesia evangélica no es diferente al islam, el catolicismo o el judaísmo, que también consideran que la homosexualidad es pecado, desgraciadamente”, aseveró el letrado de los pastores evangélicos. “No es homofobia, es expresión de su creencia religiosa”, apostilló.