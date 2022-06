Absuelto un joven que afrontaba 8 años por golpear con un palo de bandera a un mosso en una manifestación (CAT)

Publicado hace 19 minutos por falcoblau a elpuntavui.cat

La Audiencia de Barcelona ha absuelto a un joven independentista, Adrià C., que se enfrentaba a ocho años de cárcel acusado de haber golpeado a un mosso d'esquadra en una manifestación contra el sindicato policial Jusapol en Barcelona. El tribunal remarca que no existen testimonios que reconozcan Adrià C. como autor del golpe en el hombro al mosso afectado y las pruebas fotográficas no han garantizado la identificación del individuo. El mosso que presuntamente había recibido el golpe en el hombro dijo no recordar dicha agresión