"El hogar se ha convertido en un aula de aprendizaje sobre cuestiones de género", dice José Luis Riccardo, diputado de 56 años que apoya la legalización del aborto. "Mis hijas me han enseñado a no ser machista", remata. Él es el único legislador de la provincia que apoya la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Muchos asumieron que su voto sería negativo, porque es de una de las provincias más conservadoras del país. La prensa lo graduó como uno de los diputados que cambió su voto por "las enseñanzas" de sus hijas. Y no fue el único.