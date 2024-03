Publicado hace 1 hora por onainigo a ceutaahora.com

Este martes han sido detenidos y han pasado a disposición judicial seis altos cargos del partido Coalición por Melilla (CPM), entre los que hay ex consejeros, una ex viceconsejera y el propio presidente del partido y ex presidente de la ciudad, el islamista Mustafá Aberchán. El PSOE gobernó la ciudad autónoma entre 2019 y 2023 con CPM, cuyos detenidos están siendo investigados, entre otras cosas, por pertenencia a grupo criminal.