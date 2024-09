Publicado hace 1 hora por Lord_Cromwell a europapress.es

Se abre una brecha en la comunidad de ex clarisas de Belorado (Burgos) con el abandono de Teresa Roca (Sor Paz) y del supuesto obispo brasileño Rodrigo Henrique Ribeiro Da Silva, que era el encargado de la asistencia religiosa de las mujeres que ocupan el convento. Según publica la revista Vida Nueva, en una información recogida por Europa Press, "las desavenencias entre sor Paz, la ex vicaria de la comunidad, y la ex abadesa, sor Isabel de la Trinidad, estarían detrás de esta decisión".