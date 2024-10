Publicado hace 45 minutos por blodhemn a cadenaser.com

Al 58% de los encuestados que no tienen hijos les hubiese gustado tenerlos, mientras que a un 36% no. Sobre el número idóneo de hijos, el 49% coincide en que dos hijos es lo ideal, un 27,4% ha asegurado que lo mejor son tres. Al preguntar por las razones por las que la gente no tiene hijos, un 77% asegura que “por falta de medios económicos”, un 44% “por problemas de conciliación de vida laboral y familiar” y, en tercer lugar, un 26%, ha dicho que “por no entorpecer la carrera profesional”.