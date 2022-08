Publicado hace 56 minutos por Vrygtyp a eldiario.es

El sistema de dependencia, por el que las personas mayores que no pueden valerse por sí mismas son atendidas por el Estado, llegó a España hace 15 años con la Ley de Dependencia. Sin embargo, el mecanismo no termina de funcionar. Las listas de espera son demasiado largas y el sistema no es capaz de atender a todas las personas que lo necesitan.