600 médicos retrasan su jubilación para evitar el colapso sanitario en Castilla y León

La comunidad no cuenta con relevo generacional para el personal sanitario y tampoco logra retener a los recién titulados. 1 de cada 4 médicos en activo tiene más de 55 años y casi la mitad de los de Familia supera los 60. Castilla y León atraviesa también un invierno demográfico en su sistema sanitario. El relevo generacional de los médicos no está asegurado y solo el retraso de las jubilaciones evita el desmoronamiento del sistema. No es una previsión a medio o largo plazo, es una problemática que ya se siente y que podría visibilizarse...