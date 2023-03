El 41% de los hogares españoles más pobres no pueden realizar todas las comidas en 2023 revela el 'Informe Kellogg's sobre pobreza alimentaria en España'

Publicado hace 1 hora por blodhemn a elplural.com

Cuatro de cada diez hogares que se sitúan por debajo del umbral de los 15.000 euros no pueden realizar todas las comidas, según revela el 'Informe Kellogg's sobre pobreza alimentaria en España'. La situación no es mejor en el resto de países europeos, algo que no debería restar importancia a los datos... Las conclusiones y los datos arrojados ya hace siete años eran demoledores y la superación de una pandemia mundial y posterior entrada en una guerra, con sus crisis económicas devenidas, no ha hecho más que evidenciar las grietas del sistema.