180 pacientes diarios no acuden ni cancelan su cita del médico

Publicado hace 37 minutos por Shuquel a eldiadelarioja.es

El área de Salud del Gobierno riojano hace un llamamiento a la «responsabilidad de la sociedad» ante el elevado número de citas médicas solicitadas en Atención Primaria y Pediatría y cuyos pacientes ni acuden ni anulan. Es el denominado ausentismo de los pacientes que está adquiriendo unos niveles que preocupan. Atención Primaria contabilizó durante todo 2022 un total de 1,6 millones de citas, 36.147 de ellas constan en los registros de los propios médicos como no atendidas debido a que el paciente no asistió y no canceló la cita.