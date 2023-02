103.000 niños sufren pobreza energética en la Comunidad Valenciana

Publicado hace 14 minutos por PacificadorGeneracional a elpais.com

Más de 103.000 niños de la Comunidad Valenciana no pueden permitirse tener en casa una temperatura adecuada en invierno, según datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida y el análisis realizado por Save the Children. La pobreza energética no solo afecta a la salud física de los niños (problemas respiratorios, etc), sino que también conlleva consecuencias como un peor rendimiento en el colegio, absentismo escolar, estigma, marginalización, o los problemas de salud mental derivados de los efectos de la preocupación económica en la familia