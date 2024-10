Publicado hace 39 minutos por Elnuberu a infobae.com

Las mujeres solo tienen en España una media de 1,16 hijos, la cifra más baja en décadas y la segunda menor de toda la Unión Europea, aunque se trata de una tendencia global que no afecta solo a los países desarrollados, lo que provocará una disminución de la población mundial a partir de 2030. Detrás del descenso de la fecundidad hay diversos motivos, desde sociológicos a dificultades económicas. “Muchas familias no tienen hijos porque no quieren y debemos respetarlo”, defendió el presidente del Gobierno.