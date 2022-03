Un contacto mío abogado y antiguo meneante me ha dado permiso para que os comparta su visión profesional y personal sobre Espinosa de los Monteros y su caso judicial:

Acaban de publicar que al líder de Vox Espinosa de los Monteros le han embargado el sueldo de diputado para cubrir la deuda de más de 60.000 euros que tiene (por sentencia firme) con la empresa que le hizo la reforma del chalet. Aparte de lo surrealista que resulta su negativa al pago voluntario de la deuda, forzando el embargo de sus cuentas, debéis saber que los tribunales le condenaron al pago personal de la deuda pese a que el contrato de las obras lo hizo a través de una vieja empresa suya. El motivo de la condena personal es que usó la empresa fraudulentamente para eludir sus deudas, lo cual revela su catadura moral.

Resulta que Espinosa de los Monteros tenía una vieja empresa que llevaba años sin actividad. Y no se le ocurre otra cosa que resucitarla sola y exclusivamente para contratar las obras del chalet, pese a que tales obras no responden a ningún proyecto empresarial sino a la mejora de su vivienda habitual. Llega el momento de pagar y…la empresa se declara en concurso de acreedores. Como no tenía un duro desde hacía años, el constructor se queda sin cobrar…a no ser que acuse a Espinosa de los Monteros de ser un miserable defraudador y pida que se le aplique la doctrina del levantamiento del velo, cuyo objeto es extender la responsabilidad de las empresas a sus administradores cuando estos las usen para estafar al prójimo y eludir sus deudas. Y bingo, todos los jueces que conocieron del caso, incluido el tribunal supremo, concluyeron que Espinosa usó su sociedad muerta y sin fondos para contratar con el fin de tangar al constructor que le hizo las reformas. Y por tal motivo fue condenado personalmente a pagar.

Si ya roban y estafan antes de llegar al poder, imaginaos lo que harán cuando lo tengan. Entre esto y los sellos de arquitecta falsos de Monasterio, podéis comprobar que el matrimonio está unido por algo todavía más fuerte que sus firmes creencias religiosas: la veneración al trinque y la mentira.

PD. Aquí tenéis las resoluciones judiciales que le condenan por si queréis echarles un ojo

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/15b638bd060cf34c/20211203?fbclid=IwAR1e3bMUvHYtD3Ey76pz5TOez6hULzxIGh1Pk7obzvXUAoacOvBH0AjamuM

y

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/ecc8eaa6d78e0068/20190709?fbclid=IwAR30wGsWXRC4ac8o2VWao7cNcy1pJS3i1JG4ajVWMY7KUf9BtaE--A3QWYI